Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé, successeur de Lionel Messi au FC Barcelone ?

Publié le 13 septembre 2020 à 11h45 par T.M.

Ce n’est plus un secret, le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé. Et il en serait de même pour le FC Barcelone, qui pourrait perdre Lionel Messi l’été prochain.

Pour cet été, le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé est clos. En effet, l’attaquant du PSG avait publiquement annoncé qu’il serait bien là pour la saison 2020-2021. En revanche, pour l’été prochaine, l’histoire pourrait bien être différente. Alors que Leonardo cherche à prolonger le Français, sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, ce dernier aurait visiblement d’autres idées en tête. Ce dimanche, The Sunday Times assure ainsi que Mbappé serait décidé à quitter le PSG lors du prochain mercato estival et l’aurait même fait savoir à sa direction. Reste à savoir où ira le champion du monde. Et la bataille pourrait bien se résumer à un duel entre les deux ogres d’Espagne.

Le FC Barcelone dans la course ?