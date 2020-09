Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare une offre stratosphérique pour Mbappé !

Publié le 14 septembre 2020 à 17h15 par Th.B.

Kylian Mbappé aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait quitter le PSG à la fin de la saison. De quoi permettre au Real Madrid de préparer son offre à la fois au champion du monde et à la direction du club de la capitale.

Et si le PSG perdait Kylian Mbappé à l’été 2021, soit à un an de la fin de son contrat avec le champion de France ? C’est du moins l’information que The Times a communiqué dimanche. Le journaliste du média Duncan Castles a confié que l’attaquant du PSG se serait entretenu avec ses dirigeants dans l’optique de leur transmettre son intention de partir une fois que la saison sera terminée. Il n’en fallait pas moins pour que la presse espagnole s’enflamme sur ce dossier et fasse un point sur la stratégie du Real Madrid.

Des ventes et des économies pour le transfert pharaonique de Mbappé en 2021