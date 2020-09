Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive de Zidane pour Lautaro Martinez ? La réponse !

Publié le 14 septembre 2020 à 17h00 par D.M.

La presse italienne a indiqué ce lundi que le Real Madrid était proche de boucler l’arrivée de Lautaro Martinez, annoncé pourtant du côté du FC Barcelone. Toutefois, la formation merengue n’aurait formulé aucune offre pour tenter d’attirer le joueur de l’Inter.

L’avenir de Lautaro Martinez fait l’objet de nombreuses spéculations, et ce depuis des mois. L’attaquant, sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2023, est annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone qui cherche un successeur à Luis Suarez. Mais le club catalan connait de grosses difficultés financières suite à la crise du Covid-19 et n’a pas les moyens de répondre aux exigences de l’Inter. Le dossier Lautaro Martinez traîne en longueur et certains clubs rivaux seraient prêts à s’immiscer dans les plans du FC Barcelone. Sport Mediaset indique ce lundi que l’attaquant pourrait finalement rejoindre le Real Madrid et aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec la Casa Blanca .

Le Real Madrid n’a formulé aucune offre pour Lautaro Martinez