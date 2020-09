Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Kylian Mbappé déjà identifié ?

Publié le 14 septembre 2020 à 12h45 par B.C.

Alors qu'il se prépare à disputer une quatrième saison avec le PSG, Kylian Mbappé souhaiterait quitter le club de la capitale l'été prochain. Alors que plusieurs clubs rêveraient de mettre la main sur le Français, c'est bien le Real Madrid qui part grand favori.

Avec un mercato estival bousculé par l'épidémie de coronavirus, Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Mais alors que son contrat court jusqu'en juin 2022, l'international français aurait l'intention d'aller voir ailleurs l'été prochain. D'après les informations du Sunday Times , Kylian Mbappé aurait annoncé à sa direction qu'il souhaitait quitter le PSG en 2021, et plusieurs options s'offrent au Français. Bien évidemment, le Real Madrid sera à l'affût pour mettre la main sur sa priorité absolue, mais Zinedine Zidane ne sera pas seul. Le média anglais explique que le FC Barcelone pourrait également se positionner pour oublier Lionel Messi, tandis qu'une arrivée en Premier League ne laisserait pas insensible le principal concerné.

Mbappé vers le Real Madrid