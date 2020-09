Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Lautaro Martinez bloqué par une star ?

Publié le 14 septembre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Le Barça n'a pas renoncé à l'idée de miser sur Lautaro Martinez pour la succession de Luis Suarez. Toutefois, le numéro 9 catalan, lui-même, bloquerait totalement les négociations pour le buteur de l'Inter.

Alors qu'il a déjà fêté ses 33 ans, Luis Suarez est sur le déclin et ne représente plus du tout l'avenir du FC Barcelone. Dans cette optique, le Barça a coché il y a plusieurs mois le nom de Lautaro Martinez. Pour assurer la succession de son numéro 9, le Barça voudrait absolument se tourner vers le buteur de l'Inter. D'après les indiscrétions de Marca , divulguées ce lundi matin, le Barça poursuivrait ses efforts et mettrait toutes les chances de son côté pour pouvoir boucler ce dossier. A en croire le média espagnol, la direction du FC Barcelone aurait intensifié les contacts ces derniers jours. En effet, les discussions avec l'entourage de Lautaro Martinez et l'Inter seraient constants, mais il n'y aurait pas d'avancée significative sur ce dossier et un accord serait de plus en plus compliqué à trouver. Alors qu'il aurait de grosses difficultés à finaliser l'opération Lautaro Martinez, le Barça ne perdrait pas espoir pour autant, mais considérerait de plus en plus qu'un échec est possible. D'autant que l'Inter, qui ne réclamerait pas moins de 90M€ pour le transfert de Lautaro Martinez, aurait proposé un nouveau contrat à son numéro 10.

L'avenir de Lautaro Martinez lié à Luis Suarez ?

Si le prix serait un grand obstacle pour le FC Barcelone sur ce dossier, il ne serait pas le seul. Comme l'a indiqué Marca , le Barça aurait la nécessité de vendre avant de pouvoir s'attaquer à Lautaro Martinez. Et pour avoir les moyens de s'offrir l'attaquant de l'Inter, l'écurie blaugrana aurait la nécessité d'en finir au plus vite avec le feuilleton Luis Suarez. Mais il semblerait que ce dossier soit actuellement au point mort. D'après le média espagnol, le départ de Luis Suarez serait actuellement retardé parce que le Barça aurait du mal à trouver un accord avec la Juventus. Et cette situation aurait une mauvaise incidence sur l'opération Lautaro Martinez. En effet, tant que le cas Luis Suarez ne sera pas réglé, le transfert du Milanais vers le Barça devrait être reporté. Ce qui ne devrait pas du tout donner le sourire à Lautaro Martinez.

