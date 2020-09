Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly aurait fait une demande retentissante en interne !

Publié le 14 septembre 2020 à 19h15 par A.D.

Alors qu'il serait suivi de près par le PSG et Manchester City, Kalidou Koulibaly aurait signifié à Aurelio De Laurentiis qu'il était prêt à rester à Naples si on lui proposait un nouveau contrat. L'international sénégalais aurait fait passer ce message parce que les négociations entre Naples et les Citizens n'avanceraient pas.

Alors que Thiago Silva s'est engagé en faveur de Chelsea, Leonardo serait toujours en quête de son successeur. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait déjà identifié plusieurs cibles, dont David Alaba, Milan Skriniar ou encore Kalidou Koulibaly. En ce qui concerne le Sénégalais, Aurelio De Laurentiis lui aurait déjà fait part de son prix lors d'un appel téléphonique. Comme l'a indiqué le Corriere dello Sport dernièrement, le président du Napoli voudrait récupérer une somme proche de 70M€ pour Kalidou Koulibaly. Toutefois, l'affaire pourrait capoter à cause du joueur, lui-même.

Koulibaly aurait demandé un nouveau bail à De Laurentiis