Mercato - Officiel : Yann M'Vila quitte l'ASSE !

Foot - Mercato - ASSE

Après une saison et demie à l'ASSE, Yann M'Vila prend le large. Le milieu de terrain de 30 ans s'est engagé ce lundi avec l'Olympiakos.

Arrivé en janvier 2018 à l'ASSE, Yann M'Vila ne défendra plus les couleurs des Verts . Ce lundi après-midi, l'Olympiakos a officialisé l'arrivée du milieu de terrain de 30 ans sur son compte Twitter . « Bienvenue à l'Olympiacos Yann M'Vila » , a posté le club. Yann M'Vila évoluera aux côtés de Mathieu Valbuena, ancien de l'OM et de l'OL, dans la formation grecque.

Γιαν Εμβιλά, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Yann M'Vila! #Olympiacos #Transfer #Welcome #YannMVila #WelcomeYannMVila #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/6fJqJ3PSfH

Δείτε τις πρώτες στιγμές του Γάλλου μέσου στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού. / M'Vila in the red and white of Olympiacos!https://t.co/H0PaqanhG8#Olympiacos #Transfer #Welcome #YannMVila #WelcomeYannMVila #WeKeepOnDreaming