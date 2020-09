Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse ouverture dans cette opération colossale à 140M€ ?

Publié le 14 septembre 2020 à 13h15 par A.D.

Pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel, Leonardo aurait approché le Napoli et aurait demandé des renseignements sur Fabian Ruiz et Kalidou Koulibaly. Alors qu'il ne réclamerait pas moins de 140M€ pour ses deux joueurs, Aurelio De Laurentiis aurait la nécessité de les vendre cet été.

Leonardo ne chômerait pas en cette période de mercato estival. Pour étoffer l'effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG a déjà recruté Alessandro Florenzi en prêt avec option d'achat. Mais le successeur de Thomas Meunier ne devrait pas être le seul à rejoindre les rangs parisiens cet été. Selon les informations du Corriere dello Sport , divulguées le 6 septembre, Leonardo voudrait piocher au Napoli lors de cette fenêtre de transferts. En effet, le dirigeant italo-brésilien aurait appelé Aurelio De Laurentiis pour se renseigner au sujet de Kalidou Koulibaly et de Fabian Ruiz. Lors de cette conversation, le président du Napoli aurait annoncé son prix pour ses deux joueurs : 140M€, soit 70M€ chacun. Et il semblerait que les Azzurri soient plus qu'ouverts à l'idée de laisser filer Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz lors de ce mercato estival.

Le Naples contraint de sacrifier Koulibaly et Ruiz ?