Mercato - OM : André Villas-Boas très bien placé pour un attaquant !

En quête d’un nouvel attaquant, l’OM se penche bel et bien sur la situation de Luis Suarez, comme le10sport.com vous l’a révélé. Le club phocéen serait d’ailleurs l’un des prétendants les mieux placés.

Ce n’est pas faute d’avoir prévenu sa direction. Lors de plusieurs sorties médiatiques, André Villas-Boas a fait part de la nécessité de recruter un attaquant. Dario Benedetto ne donnerait pas entière satisfaction à l’entraîneur de l’OM, et n’a d’ailleurs même pas été titularisé ce dimanche soir face au PSG. Les dirigeants de l’OM, souhaitant répondre favorablement au coach portugais, ne se tournent pas les pouces.

Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité le 12 septembre, l’OM s’est renseigné auprès de Watford pour un éventuel deal pour Luis Suarez. L’objectif ? Connaître les prétentions financières du club anglais. En raison de la situation économique actuelle de l’OM, cette opération s’annonce délicate à mener pour les dirigeants phocéens. Cependant, journaliste pou r The Athletic , Adam Leventhal a assuré sur son compte Twitter que l’OM est l’un des candidats à la signature de Luis Suarez et l’un des clubs les plus chauds sur ce dossier. Nous en sommes qu’à la phase de discussions initiales alors que Watford voudrait conserver son attaquant.

#WatfordFC transfer latest Understand Marseille are one of the leading candidates to sign Luis Suarez. As per update on real time section of @TheAthleticUK this morning. Initial discussion phase. Club keen to retain him obvs.