Mercato - PSG : Choupo-Moting prêt à snober Leonardo et Tuchel ?

Publié le 14 septembre 2020 à 13h45 par T.M.

Actuellement libre, Eric Maxim Choupo-Moting est notamment attendu au PSG. Toutefois, à défaut de continuer l’aventure avec le club de la capitale, le Camerounais pourrait rejoindre un autre grand club européen.

Héros du quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta, Eric Maxim Choupo-Moting est un peu plus entré dans le coeur des supporters du PSG. Toutefois, pour le moment, cette belle histoire est terminée. En effet, le Camerounais est arrivé au terme de son contrat avec le club de la capitale et n’a toujours pas retrouvé de club. Toutefois, la flamme pourrait bien se raviver entre le PSG et Choupo-Moting, qui pourrait finalement signer une prolongation. Dans ce dossier, Thomas Tuchel expliquait d’ailleurs : « C’est une de nos possibilités. S'il accepte le même rôle, il peut être un joueur important pour nous. Ma vie ne va pas changer mais il faut qu’il accepte le même rôle que l’année dernière. S’il accepte ça, ce serait bien qu’il reste. S'il a d'autres possibilités, il doit réfléchir et décider ».

Un avenir… à la Juventus ?