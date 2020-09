Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel est loin d'être rassuré pour son avenir !

Publié le 15 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Suite au début de saison poussif du Paris Saint-Germain, Leonardo a été interrogé sur l'avenir de Thomas Tuchel. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le Brésilien n'affiche pas vraiment de certitude.

L'avenir de Thomas Tuchel ne cesse d'être commenté. Et pour cause, le retour de Leonardo au poste de directeur sportif du PSG a jeté un froid sur l'avenir du technicien allemand qui a toutefois profité du contexte actuel et de ses résultats en Ligue des Champions afin de se maintenir sur le banc parisien. Toutefois, le début de saison du PSG relance les interrogations au sujet de l'avenir de Thomas Tuchel. Interrogé à ce sujet après la défaite contre l'OM (0-1), Leonardo s'est montré d'ailleurs évasif sur le sujet.

Leonardo botte en touche