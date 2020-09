Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence colossale pour El-Shaarawy ?

Publié le 15 septembre 2020 à 0h45 par A.D.

Alors que le Shanghai Shenhua serait prêt à prêter Stephan El Shaarawy, Leonardo pourrait tenter de le recruter cet été. Le directeur sportif du PSG devrait batailler avec la Juventus, l'AS Rome, le Milan AC et Arsenal pour l'attaquant de 27 ans.

Alors qu'il vient de recruter Alessandro Florenzi, Leonardo voudrait se jeter sur Stephan El Shaarawy. Actuel pensionnaire de Shanghai Shenhua, l'attaquant de 27 ans pourrait être prêté cet été et le directeur sportif du PSG serait prêt à profiter de cette opportunité. Toutefois, l'ancien du Milan AC serait soumis à une lourde concurrence pour celui que l'on surnomme Le Pharaon .

La Juventus, le Milan AC et Arsenal dans la danse pour El-Sharaawy ?