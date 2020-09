Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Chiellini évoque l’arrivée de Suarez !

Publié le 14 septembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Alors qu'il serait proche de quitter le FC Barcelone, Luis Suarez est attendu du côté de la Juventus. Et dans le vestiaire de la Vieille Dame, les réactions se multiplient.

Le feuilleton Luis Suarez se poursuit ! Poussé vers la sortie par Ronald Koeman et la direction du FC Barcelone, l’attaquant uruguayen est annoncé très proche de la Juventus qui en a fait sa priorité. En cours d’obtention de la nationalité italienne, via un test de langue, pour ne pas occuper une place d’extra-communautaire dans l’effectif turinois, Suarez négocie également avec son club actuel pour pouvoir partir dans les meilleures conditions. Tant d’éléments qui retardent son arrivée chez les Bianconeri alors que le buteur est ardemment souhaité.

La Juventus dans le besoin