Mercato - Real Madrid : Mourinho prêt à se positionner sur un indésirable de Zidane ?

Publié le 14 septembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Auteur d’une saison convaincante avec le FC Séville, Sergio Reguilon demeure l’un des indésirables de Zinédine Zidane. Surveillé de près par Manchester United, le latéral gauche intéresserait aussi Tottenham.

Le ménage continue dans le vestiaire du Real Madrid ! Alors que Zinédine Zidane a désigné ses indésirables, certains ont déjà quitté la Casa Blanca , comme James Rodriguez, parti du côté de la Premier League sous les couleurs d’Everton. Et Sergio Reguilon pourrait bien l’imiter. Le latéral gauche espagnol, barré par la concurrence de Marcelo et de Ferland Mendy, bénéficie d’une belle cote en Angleterre et pourrait y trouver sa porte de sortie, la piste la plus chaude menant à Manchester United.

Vers une lutte entre Tottenham et Manchester United ?