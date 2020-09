Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut y croire pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 14 septembre 2020 à 22h15 par B.C.

À la recherche d'un défenseur central pour pallier le départ de Thiago Silva, le PSG surveille la situation de Kalidou Koulibaly. Malgré le coût de l'opération, Leonardo figurerait parmi les favoris pour accueillir le Sénégalais.

Après le départ de Thiago Silva, libre de tout contrat, vers Chelsea, Leonardo est à la recherche d'un nouveau défenseur. Le directeur sportif du PSG regarde du côté de la Serie A pour se renforcer et semble avoir trouvé deux priorités : Milan Skriniar et Kalidou Koulibaly. Selon la presse italienne, le club de la capitale serait à la lutte avec Manchester City pour récupérer le Sénégalais de 29 ans, désireux de quitter le Napoli. Si Pep Guardiola aurait une longueur d'avance, rien ne serait perdu pour le PSG.

City reste le plus intéressé, mais le PSG est présent