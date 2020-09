Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club de Ligue 1 se positionne pour une pépite de Tuchel !

Publié le 15 septembre 2020 à 0h15 par T.M.

Après le prêt d’Alphonse Areola à Fulham, cela pourrait encore bouger chez les gardiens du PSG. Quatrième dans la hiérarchie, Garissone Innocent pourrait d’ailleurs rejoindre un autre club de Ligue 1.

Depuis plusieurs saisons désormais, cela bouge énormément chez les gardiens du PSG. Cet été, cela est encore le cas. Alors que Keylor Navas reste le numéro 1, Sergio Rico, prêté par le FC Séville la saison dernière, a définitivement été acquis par le club de la capitale. Thomas Tuchel ayant donc sa doublette, cela ne laisse plus de place. C’est ainsi qu’Alphonse Areola, de retour d’un prêt au Real Madrid, a été cédé, avec option d’achat, pour la saison pour Fulham. Et il pourrait ne pas être le seul. En effet, Marcin Bulka et Garissone Innocent sont toujours au PSG et barrés par la concurrence.

Direction Dijon ?