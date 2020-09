Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Jadon Sancho totalement relancé par Zidane... et le FC Barcelone ?

Publié le 15 septembre 2020 à 0h30 par B.C.

Alors que Manchester United peine à boucler l'arrivée de Jadon Sancho, le club anglais redouterait l'arrivée du FC Barcelone et du Real Madrid dans ce dossier l'été prochain, incitant les Red Devils à faire le forcing pour parvenir à leurs fins avant la fermeture du mercato.

Avec 20 buts et 20 passes décisives la saison dernière en 44 apparitions toutes compétitions confondues, Jadon Sancho s'est imposé comme l'un des attaquants les plus prometteurs de sa génération, et cela suscite naturellement des convoitises. Ces derniers mois, l'international anglais a été annoncé sur les tablettes de grands clubs, dont le Real Madrid, mais c'est Manchester United qui fait aujourd'hui le forcing pour s'attacher ses services. Cependant, le Borussia Dortmund se montre intraitable et a fixé le prix de sa pépite à 120M€. Jadon Sancho semble donc inaccessible puisque les Red Devils refusent de s'aligner sur les exigences du BVB, mais cela ferait naître quelques craintes en interne.

Manchester craint le Real et le Barça l'été prochain