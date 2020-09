Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Jadon Sancho aurait trouvé un accord !

Publié le 10 septembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid est dans l’obligation de vendre avant de réaliser de se pencher sérieusement sur le dossier Sancho, son principal concurrent, Manchester United, progresse dans les négociations.

Et si cette piste prestigieuse passait sous le nez de Zinédine Zidane ? Intéressés depuis longtemps par le profil de la pépite anglaise Jadon Sancho, les dirigeants du Real Madrid sont encore pieds et poings liés dans ce dossier. En cause, une nécessité de vendre avant de pouvoir investir. Et même si des départs sont déjà survenus, comme celui de James Rodriguez vers Everton, d’autres traînent en longueur comme le dossier Gareth Bale. Et pendant que le Real rame en interne, Manchester United avance à grand pas.

MU d’accord avec le clan Sancho ?