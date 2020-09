Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se précise pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 15 septembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Sergio Reguilon ne semble toujours pas faire partie des plans de Zinédine Zidane au Real Madrid. À la recherche d’un club pour la prochaine saison, le latéral gauche semble se rapprocher de de l’Angleterre.

Sergio Reguilon sort d’une saison aboutie avec le FC Séville lors de laquelle il a remporté l’Europa League. Zinédine Zidane n’a pourtant pas l’air de vouloir l’intégrer dans son projet, puisque technicien français du Real Madrid préfère continuer à accorder sa confiance à Ferland Mendy et Marcelo. Si le PSG s’est un temps intéressé au latéral espagnol, le dossier ne semble plus d’actualité.

Manchester United négocie pour Reguilon