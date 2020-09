Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’étau se resserre pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 12 septembre 2020 à 21h30 par A.C.

Pas vraiment dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, Sergio Reguilon aurait de moins en moins d’options.

Prêté au FC Séville, où il a d’ailleurs montré des belles choses, Sergio Reguilon ne devrait pas faire long feu au Real Madrid. Il faut dire que Zinedine Zidane est déjà bien équipe, au poste de latéral gauche, avec Ferland Mendy et Marcelo. Ainsi, l’international espagnol serait poussé vers la sortie et plusieurs clubs comme le Paris Saint-Germain, Manchester United et le FC Séville seraient intéressés, d’après la presse madrilène.

Séville oublie Reguilon

D’après les informations de Fabrizio Romano, on peut d’ores et déjà écarter le FC Séville, pour Sergio Reguilon. Le club andalou serait en effet en négociations avancées avec Marcos Acuña du Sporting Lisbonne et le transfert devrait rapidement se boucler. Ainsi, le journaliste italien annonce qu'une des seules options qui reste à Reguilon est Manchester United, une destination très appréciée par le joueur. Le club mancunien serait intéressé, mais les 30M€ réclamés par le Real Madrid refroidiraient les dirigeants.