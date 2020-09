Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle offensive prévue pour cette pépite de Guardiola !

Publié le 14 septembre 2020 à 22h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, le FC Barcelone travaille sur l’arrivée d’Eric Garcia, défenseur central de Manchester City. Et une nouvelle offensive pourrait être lancée par les Blaugrana.

Dans sa volonté de renouveler l’effectif du FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait bien enregistrer le renfort d’un ancien de la maison. En effet, en défense centrale, avec un Gerard Piqué vieillissant et un Samuel Umtiti poussé vers la sortie, un nouveau joueur est recherché. Et pour cela, le Barça regarde du côté de Manchester City avec Eric Garcia, formé à la Masia. L’Espagnol n’a d’ailleurs plus qu’un an de contrat et a déjà annoncé qu’il ne prolongerait pas. L’été prochain, Garcia sera donc libre, à moins qu’il ne rejoigne le Barça dès cet été. Mais pour le moment, les deux clubs peinent à se mettre d’accord. Néanmoins, Manchester City pourrait rapidement recevoir une nouvelle proposition.

Le Barça de retour à la charge !