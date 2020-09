Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers une fin de mercato agitée pour Samuel Umtiti ?

Publié le 13 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aimerait se séparer de Samuel Umtiti que le club semble considérer comme un poids mort. Et pour la première fois depuis qu’il est au Barça, le champion du monde n’écarterait pas cette possibilité.

Bien qu’il soit contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2023, Samuel Umtiti ne serait plus le bienvenu au Barça alors que la direction et le staff technique blaugrana souhaiteraient tourner la page Umtiti, plus à 100% de ses capacités depuis sa blessure au genou après la Coupe du monde en Russie. Et alors qu’un retour à l’OL est évoqué dans la presse, le clan Umtiti ouvrirait désormais la porte à un départ.

« On peut être amené à étudier des alternatives »