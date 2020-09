Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton M'Baye Niang connait un nouveau rebondissement !

Publié le 13 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Longtemps convoité par l'Olympique de Marseille, M'Baye Niang est au cœur d'un imbroglio au sujet de sa situation au Stade Rennais. Mais visiblement, André Villas-Boas ne compte plus le recruter...

« Je n’avais aucune envie de m’exprimer à nouveau. Je demande aux personnes qui s’expriment à ma place de cesser de le faire. Contrairement à ce qui peut se lire et se dire, j’ai de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais FC. Que ce soit le staff, les joueurs ou la direction. Je ne sais pas comment va se terminer le mercato, mais aujourd’hui, je suis au club et reste concentré sur le travail qu’on me demande . » S'il a tenu à mettre les choses au clair au sujet de sa situation au Stade Rennais, M'Baye Niang a laissé planer le doute sur son avenir, n'écartant pas l'hypothèse d'un départ d'ici le 5 octobre. Une bonne nouvelle pour l'OM ?

Villas-Boas se retire du dossier Niang