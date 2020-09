Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo réclame le départ de Thomas Tuchel !

Publié le 15 septembre 2020 à 1h45 par T.M.

Alors que Thomas Tuchel doit déjà faire avec de nombreuses rumeurs concernant son avenir au PSG, l’Allemand a vu Daniel Riolo réclamer son départ.

Ce dimanche, le PSG s’est incliné face à l’OM (0-1), sa deuxième défaite en deux matchs de Ligue 1. Le début de saison est compliqué pour le club de la capitale et de nombreuses critiques visent notamment Thomas Tuchel. De quoi le mettre en grand danger ? Après le Classico, Leonardo a été interrogé sur l’avenir de l’entraîneur du PSG. « Tuchel en danger ? Après un match comme ça, poser la question c'est un peu compliqué », a notamment lâché le directeur sportif. Pour autant, certains souhaiteraient bel et bien voir du changement sur le banc parisien. C’est notamment le cas de Daniel Riolo qui voudrait tourner la page Tuchel.

« Il faudrait peut-être vite penser à changer de coach »