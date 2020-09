Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Lionel Messi se voit conseiller de rejoindre... le PSG !

Publié le 15 septembre 2020 à 0h00 par D.M.

Ancien dirigeant du Real Madrid, Jorge Valdano s’est prononcé sur la situation de Lionel Messi et lui a conseillé de rejoindre le PSG à l’issue de son contrat.

L’avenir de Lionel Messi a entraîné une vague de rumeurs durant le mois d’août. Et pour cause, l’attaquant argentin a indiqué à ses dirigeants qu'il voulait quitter gratuitement le FC Barcelone en activant une clause présente dans son contrat. Mais Josep Maria Bartomeu s'est montré inflexible et aurait réclamé 700M€, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Annoncé du côté de Manchester City, du PSG ou encore de l’Inter, Lionel Messi n’a pas voulu aller au clash avec les dirigeants du FC Barcelone et s’est résolu à rester en Catalogne cette saison. Mais l’avenir de Lionel Messi pourrait prochainement revenir au centre de l’actualité, alors que son contrat se termine à la fin de la saison.

« Le PSG serait plus supportable pour les dernières années de sa carrière »