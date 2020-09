Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau clash inéluctable entre Bartomeu et Messi ?

Publié le 14 septembre 2020 à 18h30 par Dan Marciano

Alors qu’il a indiqué qu’il allait rester au FC Barcelone cette saison, Lionel Messi devrait rencontrer son président dans les prochains jours afin d’évoquer une nouvelle baisse de salaire en raison de la crise du Covid-19. Une rencontre qui pourrait être tendue après le feuilleton qui a animé le mercato.

Les envies de départ de Lionel Messi auront marqué ce mercato estival. Profondément affecté après la lourde défaite du FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions (défaite 8-2 face au Bayern Munich), l’Argentin n’a pas caché ses envies d’ailleurs et voulait résilier son contrat afin de quitter gratuitement son club. Mais Josep Maria Bartomeu s'est farouchement opposé à son départ et aurait réclamé 700M€, soit le prix de la clause libératoire du joueur, pour le laisser partir. Une somme dissuasive pour les équipes durement touchées par la crise du Covid-19. N’ayant pas la volonté d’aller au clash avec son club de toujours, Lionel Messi a pris la parole le 4 septembre dernier pour indiquer qu’il allait rester au FC Barcelone cette saison. Durant son entretien accordé à Goal , la Pulga n’a pas épargné Josep Maria Bartomeu avec qui les liens se sont distendus au fil du temps.

Messi a chargé Bartomeu

Lionel Messi avait notamment pointé du doigt le comportement de son président qui n’aurait pas respecté sa promesse : « Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse . » L’Argentin avait continué à s’en prendre à Josep Maria Bartomeu cette fois de manière implicite en critiquant le projet du FC Barcelone : « J'ai toujours dit que je voulais finir ici et j'ai toujours dit que je voulais rester ici. Que je voulais un projet gagnant et gagner des titres avec le club pour continuer à agrandir la légende du Barcelone au niveau des titres. Et la vérité, c'est que cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu de projet ou quoi que ce soit, ils jonglent et remplissent les trous au fur et à mesure que les choses avancent. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours pensé que le bien-être de ma famille et du club. » Lionel Messi n’aurait pas apprécié l’attitude de son président et gardera, sans aucun doute, un œil attentif sur les prochaines élections présidentielles au FC Barcelone prévues les 20 et 21 mars prochain. En attendant, l’Argentin doit cohabiter avec Josep Maria Bartomeu et devrait prochainement s’entretenir avec lui en tant que capitaine de l’équipe première.

Des retrouvailles tendues ?