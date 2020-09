Mercato - Barcelone : Mission impossible pour Lautaro Martinez ?

Foot - Mercato - Barcelone

Piste du FC Barcelone et du Real Madrid, Lautaro Martinez ne va pas quitter l’Inter d’ici la fin du mercato. Et une prolongation de contrat se profilerait.

Lautaro Martinez est l’attaquant tant attendu par le FC Barcelone depuis le début de la saison dernière. Néanmoins, et bien que ce feuilleton ait animé l’actualité mercato du Barça depuis, il pourrait bien y prendre rapidement fin. Dans le cadre d’une réunion avec les dirigeants de l’Inter concernant l’avenir de son client, l’agent de Lautaro Martinez a assuré aux micros de Sky Sport qu’un départ n’était pas d’actualité. « C'était une visite de courtoisie, voilà tout. Il n'y a absolument rien avec le Real Madrid, nous n'en avons pas parlé, ni de Barcelone. Lautaro reste ici à l'Inter. » . Voici le témoignage de Beto Yaque. Et Lautaro Martinez pourrait bien rester un bon bout de temps à l’Inter.

Lui qui est sous contrat avec le club nerazzurri jusqu’en juin 2023, Lautaro Martinez serait susceptible de voir son bail prolongé dans les prochaines semaines. Journaliste pour Sky Sport et The Guardian, Fabrizio Romano a révélé sur son compte Twitter que l’Inter aurait prévu une réunion avec le clan Martinez une fois que le mercato aura fermé ses portes, à savoir à compter du 5 octobre donc, pour discuter d’une prolongation de contrat. Dans l’esprit des Nerazzurri , Lautaro Martinez serait considéré comme étant intransférable.

