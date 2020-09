Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel va-t-il finir la saison ?

Publié le 15 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Avec deux défaites en autant de matches, le PSG espérait un autre début de saison. Thomas Tuchel se retrouve déjà au cœur des critiques, et à une année de la fin de son contrat, son avenir pourrait rapidement être remis en question. Mais selon vous, l'Allemand parviendra-t-il à inverser la tendance ?

Après une saison historique qui s'est conclue par une finale de Ligue des champions, perdue face au Bayern Munich, le PSG est vite redescendu sur terre. Alors que l'effectif a été touché par l'épidémie de coronavirus, les hommes de Thomas Tuchel se sont inclinés lors des deux premières journées de Championnat, face à Lens et l'OM, et logiquement, la situation de l'Allemand a rapidement été évoquée. À une année de la fin de son contrat, Thomas Tuchel semblait déjà sur un siège éjectable il y a quelques mois et a été sauvé par le parcours du PSG lors du Final 8 de la C1. Réussira-t-il à inverser la tendance à temps ?

Leonardo croit encore à Tuchel, mais jusqu'à quand ?