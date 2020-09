Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel sur le départ ? Il répond !

Publié le 15 septembre 2020 à 16h15 par La rédaction

A la suite de la défaite du PSG contre l’OM, l’avenir de Thomas Tuchel a de nouveau été remis en question. Face à ces critiques, l’entraîneur allemand a mis les choses au point.

Cela fait désormais plusieurs mois que Thomas Tuchel officie avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. A un an de la fin de son contrat avec le PSG, l’Allemand voyait sans cesse les rumeurs de départ se multiplier. Toutefois, compte tenu du contexte actuel et fort de son parcours en Ligue des Champions, Tuchel peut souffler. Ou peut-être pas… En effet, face à l’OM, le PSG a enchainé deux victoires lors des deux premières journées de Ligue 1. Une mini-crise s’installe donc du côté de la capitale et les critiques sont nombreuses à l’encontre de l’entraîneur parisien. Un départ revient ainsi à nouveau sur la table, mais ce mardi, en conférence de presse, Thomas Tuchel n’a pas manqué de répondre sur ce sujet.

« C'est vous qui créez cela »

« Est-ce que je dois rester en poste? C'est toujours pareil. A chaque fois qu'on perd un match je dois partir, il n'y a rien de nouveau. C'est vous qui créez cela, ce n'est pas moi. Je ne lis rien dans la presse, et je reste calme », a ainsi assuré Thomas Tuchel devant les journaliste ce mardi.