Mercato - OM : Nouvel obstacle pour Keita Balde ?

Publié le 15 septembre 2020 à 15h15 par A.C.

Keita Balde, qui se mble destiné à quitter l’AS Monaco en ce mercato, pourrait voir un gros club de Serie A s’intéresser à lui.

Dario Benedetto est la seule option d’André Villas-Boas en attaquant de pointe, sachant que Valère Germain évolue beaucoup plus dans une position plus éloignée de la surface. Ainsi, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un attaquant et selon nos informations a tout récemment réactivé la piste M’Baye Niang, attaquant du Stade Rennais. L’OM lorgnerait également Keita Balde, qui a perdu sa place à l’AS Monaco avec l’arrivée de Niko Kovac. « Avec Moreno il figurait dans le projet, mais après il y a eu un changement d’entraîneur. Il s’entraîne désormais avec le groupe 2 et va partir. Un joueur comme Keita ne peut pas rester en dehors de l’équipe première. Il a des touches en Italie. La prochaine semaine pourrait être décisive » a expliqué Federico Pastorelli, agent de Keita Baldé, au micro de Téléfoot . « L’OM ? Le club cherche un joueur avec son profil, il n’a pas un gros budget, mais pourquoi pas. Il a le niveau pour disputer la Ligue des champions ».

Le Milan AC prêt à s'attaquer à Balde Keita