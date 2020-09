Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sort du silence pour Luis Suarez !

Publié le 15 septembre 2020 à 15h00 par A.M.

Successeur d'Eric Abidal au poste de secrétaire technique du FC Barcelone, Ramon Planes s'est prononcé sur la situation de Luis Suarez, dont le départ semble se confirmer d'heure en heure.

L'humiliation subie contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (2-8) a laissé des traces. Quique Setién a été le premier à en faire les frais puisqu'il a été démis de ses fonctions et remplacé par Ronald Koeman. Par conséquent, des changements sont attendus au sein de l'effectif puisque plusieurs renforts sont attendus, mais également des départs et non des moindres. Arturo Vidal va ainsi s'engager avec l'Inter Milan tandis que Luis Suarez, dont le contrat prend fin en juin 2021, est également sur le départ. Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation de Miralem Pjanic, Ramon Planes laisse d'ailleurs planer le doute sur l'avenir de l'attaquant uruguayen.

«Le mercato se termine le 5 octobre, beaucoup de choses peuvent arriver»