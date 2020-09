Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Cavani est relancé par un prétendant improbable !

Publié le 15 septembre 2020 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 15 septembre 2020 à 11h32

Toujours libre de tout contrat depuis son départ du PSG en juin dernier, Edinson Cavani multiplie les courtisans sur le marché des transferts. Et le président de Gremio a une nouvelle fois ouvert la porte au buteur uruguayen…

L’Atlético de Madrid, la Juventus, le FC Barcelone, l’Inter Miami, Boca Juniors… De nombreux points de chute ont été évoqués pour Edinson Cavani ces dernières semaines. Le buteur uruguayen, libre de tout engagement depuis son départ du PSG en fin de contrat, dispose donc de plusieurs touches très concrètes pour se relancer, mais aucune de ces pistes ne s’est concrétisée pour Cavani. En attendant, un club brésilien semble bel et bien déterminé à relancer l’ancien numéro 9 du PSG cette saison…

Gremio drague toujours Cavani

Interrogé dans le programme Hora de Consular, le président de Gremio, Romildo Bolzan Júnior, a réaffiché son intérêt pour Edinson Cavani : « Rationnellement, si c'était dans des conditions normales, on n'aurait pas le moindre espoir d'avoir ce joueur, car s'il veut jouer en Europe, il aura des propositions mille fois plus importantes que celles qu'une équipe sud-américaine et brésilienne peut proposer. Maintenant, s'il a dans la tête, dans son idée, dans son désir, de faire un projet qui soit proche de chez lui, proche de son entreprise et de l'Uruguay, je crois qu'il peut s'asseoir avec nous. J'ai cette attente, qu'il a ce sentiment et qu'il peut nous parler un peu plus », a-t-il confié. En clair, Gremio espère toujours pouvoir accueillir Cavani cet été, mais devrait avoir du mal à lutter.

Un avenir plutôt en Europe ?