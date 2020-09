Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Un gardien de Ligue 1 en approche ?

Publié le 15 septembre 2020 à 10h58 par La rédaction mis à jour le 15 septembre 2020 à 11h01

Après la vente d'Emiliano Martinez à Aston Villa, Arsenal se cherche un second gardien. Une doublure qui pourrait venir de Dijon puisque Runar Alex Runarsson intéresserait les Gunners.