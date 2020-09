Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Jason Denayer évoque son avenir !

Publié le 15 septembre 2020 à 10h12 par La rédaction mis à jour le 15 septembre 2020 à 10h20

Dans le viseur de Naples depuis plusieurs semaines pour pallier au départ de Kalidou Coulibaly, Jason Denayer s’est exprimé sur son avenir.