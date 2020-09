Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas cible un nouveau profil en attaque !

Publié le 15 septembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Toujours à la recherche d’un attaquant d’ici la fin du mercato, l’Olympique de Marseille pourrait faire son marché du côté de la Bundesliga, où André Villas-Boas s’intéresserait particulièrement à un buteur du Bayer Leverkusen.

A un peu plus de deux semaines de la fin du mercato, le temps commence à presser pour l’Olympique de Marseille. Comme déjà souligné en conférence de presse, André Villas-Boas attend son attaquant, et commence à mettre la pression sur Pablo Longoria. Alors qu’il le souhaitait pour le match contre le PSG dimanche, le technicien portugais a décidé de jouer sans numéro 9 pur, reléguant Dario Benedetto sur le banc. Contre pour les rencontres à venir contre l'ASSE et le LOSC, l’entraîneur de l’OM devra faire sans son buteur argentin en raison de son expulsion lors du Classique, et devra ainsi probablement une nouvelle fois jouer sans attaquant. Alors que plusieurs pistes s’étaient dessinées au fil des mois, que ce soit Mbaye Niang, Alfredo Morelos, José Juan Macias ou encore Emmanuel Dennis, le futur attaquant de l’Olympique de Marseille pourrait bien se trouver outre-Rhin.

Joel Pohjanpalo ciblé par l’Olympique de Marseille ?