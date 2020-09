Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros départ est bouclé par le Barça !

Publié le 15 septembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Le feuilleton Arturo Vidal est sur le point de se terminer. Alors qu'un accord entre le joueur et l'Inter aurait été trouvé il y a plusieurs semaine, le Chilien serait finalement attendu ce mardi.

Après Ivan Rakitic, le dégraissage du FC Barcelone se poursuit. Fraîchement nommé entraîneur, Ronald Koeman est arrivé avec ses idées. Luis Suarez et Arturo Vidal ne devraient pas faire partir du projet pour la saison prochaine. Alors, les deux joueurs se sont cherché des portes de sortie. Si pour l'attaquant uruguayen, le feuilleton devrait encore durer quelque temps, le dossier Arturo Vidal serait tout proche d'être bouclé.

Visite médicale ce mardi pour Vidal