Mercato - Barcelone : Plus qu'une question de temps pour Luis Suarez ?

Publié le 15 septembre 2020 à 7h30 par La rédaction

Luis Suarez devrait rejoindre la Juventus, mais doit avant tout régler l’épineuse question de sa sortie. Le joueur voudrait que le FC Barcelone lui verse l'intégralité de son salaire, mais le club serait réticent à répondre à sa demande.

Sauf énorme retournement de situation, Luis Suarez vit ses derniers jours en tant que joueur du FC Barcelone. L’attaquant uruguayen ne rentre plus dans les plans du club catalan et de Ronald Koeman et se retrouve poussé vers la sortie. Le joueur pourrait se relancer en Italie où il serait notamment courtisé par la Juventus. A la recherche d’un remplaçant à Gonzalo Higuain, le club transalpin serait prêt à enrôler Luis Suarez qui doit cependant obtenir son passeport européen avant de s’engager. Correspondant à Barcelone pour Goal , Ignasi Oliva précise de son côté que le principal obstacle concerne le joueur et le club blaugrana . En effet, Luis Suarez exigerait le paiement de son salaire tandis que le Barça camperait sur ses positions. Néanmoins, une issue positive pourrait être trouvée.

« Suarez jouera pour la Juventus »