Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une incroyable décision bientôt prise pour Luis Suarez ?

Publié le 14 septembre 2020 à 21h30 par La rédaction

Alors que le départ de Luis Suarez vers la Juventus traîne en longueur, le FC Barcelone fait le forcing pour le pousser vers la sortie. Le club serait désormais prêt à prendre une décision drastique si l’Uruguayen venait à rester.

Le FC Barcelone ne s’en sort plus avec le cas de Luis Suarez ! Jugé comme indésirable dès l’arrivée de Ronald Koeman au poste d’entraîneur, l’Uruguayen s’est cherché une issue et a tapé dans l’œil de la Juventus. Alors que son arrivée serait très proche, le buteur ne souhaiterait plus quitter le FC Barcelone selon de nombreuses sources, ou souhaiterait du moins négocier une indemnité pour sa dernière année de contrat en Catalogne, tandis que le club privilégierait un transfert à l’image de celui d’Ivan Rakitic vers le FC Séville.

Suarez au placard pour un an ?