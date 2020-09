Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a tout prévu pour la suite !

Publié le 15 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait plier bagage à la fin de las saison. Et pour l’attaquant du PSG, ce sera le Real Madrid et rien d’autre.

Et si c’était la der pour Kylian Mbappé ? Selon The Times , l’attaquant du PSG aurait lâché une bombe à ses dirigeants. Contractuellement lié au club jusqu’en juin 2022, Mbappé se serait montré clair : il veut partir à la fin de la saison. Mais pour aller où ? Alors que le FC Barcelone et certaines formations de Premier League seraient sur le coup, Mbappé aurait les idées claires.

Le Real Madrid en 2021