Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Lautaro Martinez, c’est terminé…

Publié le 15 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Le grand feuilleton Lautaro Martinez toucherait bien à sa fin. Après une entrevue avec les dirigeants de l’Inter, l’agent de l’Argentin courtisé par le FC Barcelone a mis fin aux spéculations.

Dans le cadre de la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone travaillerait depuis maintenant un peu plus d’un an sur le dossier Lautaro Martinez. Après de longues semaines et mois de négociations, le dialogue s’est arrêté comme Josep Maria Bartomeu l’a récemment révélé. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club nerazzurri, l’international argentin va rester en Lombardie cette saison.

Lautaro Martinez va passer une saison supplémentaire à l’Inter