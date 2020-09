Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est réglé pour Memphis Depay !

Publié le 15 septembre 2020 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 15 septembre 2020 à 9h10

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman s'intéresse à Memphis Depay. Après un accord avec le joueur, le club catalan aurait trouvé un terrain d'entente avec l'OL. L'attaquant néerlandais serait attendu dans la semaine.

La révolution commence à Barcelone. Depuis la terrible élimination contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, Ronald Koeman est arrivé en Catalogne avec l'idée de tout reconstruire. Un projet qui doit commencer sur le mercato. Sur le départ, quelques détails doivent encore être réglés dans les dossiers Vidal et Suarez. Du côté des recrues, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum seraient les priorités du nouveau technicien du Barça. Après quatre saisons à l'OL, l'attaquant néerlandais pourrait plier bagages cet été et retrouver son ancien sélectionneur.

Depay à Barcelone dans la semaine ?