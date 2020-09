Mercato - PSG : Mbappé aurait pris une décision retentissante pour son avenir !

Foot - Mercato - PSG

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ne semble pas pressé de prolonger avec le club de la capitale. Et pour cause, l'attaquant français souhaite à tout prix rejoindre le Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé va prochainement devenir un sujet très chaud. Et pour cause, le contrat du Champion du monde prend fin en juin 2022, et une prolongation semble encore loin d'être bouclée. Par conséquent, l'été prochain, le PSG pourrait se retrouver contraint de vendre sa star afin de ne pas la voir partir libre un an plus tard. Leonardo espère toutefois toujours inverser la tendance comme il le confiait récemment : « C'est normal qu'il ait une réflexion qui arrive. Mais il y a tellement de bonnes choses ici, même pour lui en tant que Parisien, le mariage est parfait pour moi. Honnêtement, on voit aujourd'hui que le football est difficile pour beaucoup de monde, pour les autres équipes aussi. Ce n'est pas pour le convaincre, mais c'est la vérité. Il y a de grandes équipes aujourd'hui qui vont être en difficulté. Je pense que le PSG est l'équipe qui va être présente dans les années à venir . » Mais la presse espagnol douche les espoirs du directeur sportif parisien.

Mbappé est prêt à baisser son salaire pour aller au Real