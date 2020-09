Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va dégainer pour Memphis Depay !

Publié le 15 septembre 2020 à 7h00 par Th.B.

Désireux de recruter un attaquant avant la fin du mercato, le FC Barcelone songerait toujours à Memphis Depay. Et le joueur de l’OL serait d’ailleurs considéré comme un dossier prioritaire.

Et si Memphis Depay quittait bel et bien l’OL d’ici la clôture du mercato programmée pour le 5 octobre prochain ? Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Gones , l’international néerlandais serait une piste chaude de son compatriote Ronald Koeman. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone aimerait injecter du sang neuf au Barça en aurait dans son viseur Georginio Wijnaldum et Memphis Depay notamment. Et le buteur de l’OL ferait bel et bien tourner la tête des dirigeants blaugrana.

Une offre en préparation pour celui qui serait la cible prioritaire du Barça