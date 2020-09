Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se gâte pour Luis Suarez !

Publié le 15 septembre 2020 à 12h30 par A.C.

L’avenir de Luis Suarez, poussé vers la sortie au FC Barcelone, pourrait prendre une tournure inattendue.

Cette fin de mercato pourrait être riche en rebondissements. Avec l’arrivée de Ronald Koeman, plusieurs départs de taille sont annoncés au FC Barcelone, pour entamer un nouveau cycle. Ivan Rakitic a ainsi retrouvé le FC Séville, Arturo Vidal serait sur le point de rejoindre Antonio Conte à l’Inter et Luis Suarez se rapproche de la Juventus. Ou en tout cas... semblait s’approcher ! Car ce mardi, plusieurs informations de taille sont venues ébranler le dossier Suarez, qui semblait toutefois sur le point de poser ses valises à Turin, pour y devenir le nouveau lieutenant de Cristiano Ronaldo.

Milik débloque Dzeko... qui pourrait filer à la Juve !

D’après les informations de Nicolo Schira, confirmées depuis par Tuttosport et Sport Mediaset , Arkadiusz Milik serait tout proche de s’engager en faveur de l’AS Roma. Cela pourrait avoir un énorme impact sur l’avenir de Luis Suarez. Une arrivée de Milik à Rome, entrainerait un départ d’Edin Dzeko... qui devrait donc rejoindre la Juventus ! Tuttosport annonce même qu’un accord aurait quasiment été trouvé entre la Juve et la Roma, sur une indemnité de transfert de 16M€. Avec cette arrivée, la Juve souhaiterait recruter un autre attaquant... mais ça ne serait pas Suarez, puisque d’après les informations de Tuttosport , il s’agirait de Moise Kean. A noter que la piste Dzeko aurait l’avantage de ne pas occuper une place d’extracommunautaire, comme Suarez. Ce dernier est d’ailleurs bloqué dans ses démarches pour l’obtention du passeport italien.

Suarez totalement bloqué ?