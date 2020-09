Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid met les choses au clair pour Lautaro Martinez !

Publié le 15 septembre 2020 à 12h00 par A.C.

Annoncé également dans la course à Lautaro Martinez, comme le FC Barcelone et Manchester City, le Real Madrid a souhaité faire passer un message.

Il manque moins d’un mois avant la fin du mercato et Lautaro Martinez devrait encore faire parler de lui. Pourtant, son agent s’est montré assez clair au sujet de son avenir ! « Il n'y a absolument rien avec le Real Madrid, nous n'en avons pas parlé, ni de Barcelone » a déclaré Beto Yaque, au micro de Sky Sports . « Lautaro reste ici à l'Inter ». Une tendance d’ailleurs confirmée par les médias italiens, qui assurent qu’une grosse prolongation de contrat devrait être proposée à Lautaro Martinez.

« Lautaro Martinez ? C’est absolument faux ! »