Mercato - PSG : Tuchel prévient clairement Leonardo pour le mercato !

Publié le 15 septembre 2020 à 17h15 par Th.B.

Étant bien conscient des gros départs de plusieurs cadres du PSG cet été, Thomas Tuchel attend des recrues et ne s’en est pas caché en conférence de presse ce mardi.

Bien que Thomas Tuchel se soit montré contre une arrivée de Matteo Guendouzi récemment au micro de Canal+ , cela ne veut pas dire qu’il refuserait l’arrivée d’un milieu de terrain d’ici la fin du mercato prévue pour le 5 octobre prochain. En effet, la priorité de Leonardo semble être le recrutement d’un voire de deux joueurs dans l'entrejeu. Avec les départs enregistrés par le PSG, à savoir Thiago Silva, Thomas Meunier, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, à moins qu’une prolongation ne soit signée par ce dernier, Paris devra se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu. Et l’entraîneur du PSG est en faveur de plusieurs arrivées avant la clôture de la fenêtre des transferts.

« Il nous faut un défenseur ou un milieu, et même les deux »