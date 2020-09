Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre pour Gareth Bale ?

Publié le 15 septembre 2020 à 17h00 par La rédaction

N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane depuis plusieurs saisons, Gareth Bale devrait quitter le Real Madrid cet été. Si Manchester United semblait être en bonne posture, les Red Devils pourraient être doublés par un rival.

Contre toute attente, Gareth Bale serait finalement enclin à quitter le Real Madrid cet été. Écarté depuis plusieurs mois, l’international gallois avait déclaré ne plus être à l’écoute d’aucune offre après son transfert en Chine avorté par les dirigeants madrilènes l’été dernier. Finalement, à un an de l’Euro 2021, Gareth Bale serait revenu de sa décision devant l’opportunité d’un nouveau challenge et de temps de jeu régulier. Depuis plusieurs semaines, Manchester United semblait être en pole position pour s’attacher les services du milieu de 31 ans. Toutefois, les Mancuniens seraient en train de se faire doubler par un concurrent direct à la Ligue des Champions en Premier League.

Tottenham en pole position pour rapatrier Bale ?