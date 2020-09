Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare l'énorme coup Kylian Mbappé !

Publié le 15 septembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait décidé de partir en fin de saison afin de rejoindre le Real Madrid. Et Florentino Pérez préparerait déjà son offensive.

L'avenir de Kylian Mbappé risque d'animer les rumeurs de transferts dans les prochains mois. Et pour cause, le contrat du Champion du monde au PSG prend fin en juin 2022, et pour le moment, une prolongation ne semble pas dans les tuyaux. Conscient du danger dans ce dossier, Leonardo a d'ailleurs récemment interpellé publiquement sur sa situation. « C'est normal qu'il ait une réflexion qui arrive. Mais il y a tellement de bonnes choses ici, même pour lui en tant que Parisien, le mariage est parfait pour moi. Honnêtement, on voit aujourd'hui que le football est difficile pour beaucoup de monde, pour les autres équipes aussi. Ce n'est pas pour le convaincre, mais c'est la vérité. Il y a de grandes équipes aujourd'hui qui vont être en difficulté. Je pense que le PSG est l'équipe qui va être présente dans les années à venir », confiait le directeur sportif du PSG sur le plateau du Canal Football Club il y a une dizaine de jours. Mais visiblement, l'argument de Leonardo ne semble pas suffisamment convaincant.

Mbappé ne jure que par le Real Madrid

Ces dernières heures, les informations concernant l'avenir de Kylian Mbappé se sont effectivement enchaînées. C'est ainsi que le Sunday Times a d'abord révélé que le Champion du monde avait réclamé son départ du PSG à l'issue de la saison. A un an de la fin de son contrat, il sera en position de force pour partir, et plusieurs clubs sont déjà à l'affût, notamment Liverpool. Kylian Mbappé adore le jeu pratiqué par les Reds et l'intérêt est réciproque puisque comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jürgen Klopp a déjà contacté l'attaquant français. Toutefois, malgré les efforts de l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, Kylian Mbappé ne jurerait que par le Real Madrid à en croire les informations de Josep Pedrerol. Le journaliste et animateur du Chiringuito assure même que l'ancien Monégasque serait disposé à revoir son salaire à la baisse afin de rejoindre la Casa Blanca . Et pour cause, il considérerait que c'est au Real Madrid qu'il a le plus de chances de remporter le Ballon d'Or, ce qui l'aurait convaincu de faire des efforts financiers.

Pérez a déjà son plan