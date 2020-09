Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix du transfert de Mbappé en chute libre ?

Publié le 15 septembre 2020 à 9h15 par A.M.

Compte tenu de la crise sanitaire qui a impacté les finances des clubs européens, même les plus riches, et la situation contractuelle de Kylian Mbappé, le transfert de l'attaquant français pourrait être bien moins important que prévu.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé ne semble pas disposé à prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Par conséquent, l'été prochain, si la situation n'a pas évolué, le club de la capitale sera contraint de se résoudre à vendre le Champion du monde, sous peine de le voir partir libre un an plus tard. D'ailleurs, comme le révélait Jérôme Rothen, sans la crise du Covid-19, le transfert du Français au Real Madrid sera déjà bouclé. « Je sais par les sources du club qu'un accord pour emmener Kylian Mbappe au Real Madrid a été presque conclu (...) Il n'y a aucun moyen que Mbappé prolonge son contrat avec le PSG. Ils auront un accord entre eux parce que le PSG a accepté de le laisser partir cet été. À mon avis, ce n'est qu'une question de temps », confiait l'ancien joueur du PSG en avril dernier, laissant entendre qu'un transfert stratosphérique avait été avorté.

Le Real Madrid prêt à offrir entre 120 et 150M€ pour Mbappé ?