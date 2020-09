Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid pourrait jouer un mauvais tour à Messi

Publié le 15 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

A Barcelone, l’arrivée de Lautaro Martinez pourrait notamment être un message fort envoyé à Lionel Messi. Pour autant, le Real Madrid pourrait bien venir se mêler à ce dossier.

Au terme d’un long feuilleton qui en a fait trembler plus d’un an à Barcelone, Lionel Messi a finalement fait le choix de rester avec le club catalan. Pour autant, l’Argentin n’a pas manqué de faire savoir qu’il n’était pas satisfait du projet sportif du Barça. Une attaque directe envers la direction, qui se doit de réagir en offrant de renforts de choix cet été, sous peine de voir Messi ne pas prolonger et partir libre l’été prochain. Il faut donc agir vite et frapper fort, mais faute d’argent, cela est compliqué pour les Blaugrana. On peut d’ailleurs le constater avec Lautaro Martinez. Alors que le buteur de l’Inter Milan est espéré pour remplacer Luis Suarez, cela est loin d’être gagné. Ce qui ne devrait pas plaire forcément à Lionel Messi.

Le Real Madrid débarque en force ?